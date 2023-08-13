Keşan'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak’ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.Ç.ve Y.K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan S.Ç. ve Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.