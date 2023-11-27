Keşan'da motosikletten düşerek 9 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletten düşerek 9 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Keşan'da motosikletten düşerek 9 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletten düşerek 9 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi’nden Adalet Sarayı istikametine giden E.G. (65) yönetimindeki 22 FN 380 plakalı motosiklet, Kızılay Sokak kesişimine yaklaştığında kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 9 metre sürüklenen sürücü E.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman