Keşan'da otomobil ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi Gençlik Merkezi’nden Rasim Ergene Caddesi istikametine giden E.Ö (21) yönetimindeki 11 ABY 246 plakalı motosiklet ile Bora Sokak istikametinden Mehmet Gemici Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen S.Y. (23) yönetimindeki 22 FL 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.B. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.