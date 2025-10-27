Keşan'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları istikametinden, Yenimuhacir beldesi istikametine giden S.G. (40) yönetimindeki 59 EF 619 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.