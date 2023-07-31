Keşan'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 22 HE 242 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarına geldiğinde önünde giden Ü.C.A. yönetimindeki 22 PG 585 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İ.Ç. ve Ü.C.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Ü.C.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.