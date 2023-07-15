Keşan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Keşan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Edirne’nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Keşan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Keşan istikametine giden H.İ.A. yönetimindeki 34 CGZ 145 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı’nı geçtikten sonra, anayolda yolun karşısına geçmek isteyen Y.A.T.’ye çarptı. Meydana gelen kazada, Y.A.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Y.A.T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.A.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü H.İ.A. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.