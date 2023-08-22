Keşan'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçe merkezi Anıl Sokak istikametinden gelen Ç.Ç. yönetimindeki 16 LSG 58 plakalı otomobil, İlyas Bey Caddesi’nden Hastane Caddesi istikametine giden O.T. idaresindeki 67 VD 007 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 67 VD 007 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan C.T. ile B.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.T. ve B.T., kaza yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.