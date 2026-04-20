Keşan'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Otomobil küle dönerken yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.