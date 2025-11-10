Keşan'da polis uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirdi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu Ö.T.'nin üst aramasında uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Bayrak Sokak’ta durumundan şüphelendiği Ö.T.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 6 kağıt peçete içerisinde 10,64 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı.