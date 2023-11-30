Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden sentetik ecza ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri A.K.D.’yi durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, 14 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman