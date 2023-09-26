Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu L.D.'nin üst aramasında 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu L.D.’nin üst aramasında 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak’ta durumundan şüphelendikleri L.D.’yi durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üstünü aradı. Yapılan aramada, poşet içerisinde 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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