Keşan'da polisin durdurduğu şüphelinin elindeki poşette 163 adet sentetik ecza çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin elindeki siyah poşette 163 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da polisin durdurduğu şüphelinin elindeki poşette 163 adet sentetik ecza çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin elindeki siyah poşette 163 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Kayalıdere Sokak’ta durumundan şüphelendikleri S.C.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elinde bulunan siyah poşette yaptıkları incelemede, 163 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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