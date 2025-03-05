Keşan'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinde sentetik ecza ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 28 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.