Keşan'da polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir iş yerinin camını kırıp içerideki gözlükleri çaldığı iddiasıyla yakalanan M.K. tutuklandı.

Keşan'da polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir iş yerinin camını kırıp içerideki gözlükleri çaldığı iddiasıyla yakalanan M.K. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin alarmının çaldığını fark eden Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede, camı kırılan iş yerinden gözlüklerin çalındığını belirledi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alınan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.