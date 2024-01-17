Keşan'da polisin yakaladığı motosiklet hırsızları tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan'da polisin yakaladığı motosiklet hırsızları tutuklandı
Editör
EditörEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. ve S.Ç.’nin Büyük Camii Mahallesi’ndeki bir iş yerinden çaldıkları motosikleti sürükleyerek götürdükleri ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Yenimescit Mahallesi’nde yakaladı. B.A. ve S.Ç. gözaltına alınırken, çalınan motosiklet boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. B.A. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.