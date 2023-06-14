Keşan'da polisin yaptığı uygulamada 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, 14 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 otele kimlik bildirme kanununa aykırı hareket etmekten idari işlem başlatıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik ilçedeki park, bahçe, metruk binaları kontrol etti. Enez ve İpsala otobüslerine yönelik uygulama da yapan polis, 52 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan kontrollerde pasaport gösteremeyen 12’si Fas, 2’si Filistin olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, haklarında idari işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, 3 otel hakkında kimlik bildirme kanununa aykırı hareket etmekten idari işlem başlatıldı.