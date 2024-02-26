Keşan'da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Hastane Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri S.C.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 38 adet sentetik ecza ve beyaz kağıda sarılı 2.02 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.