Keşan'da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Hastane Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri S.C.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 38 adet sentetik ecza ve beyaz kağıda sarılı 2.02 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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