Keşan'da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zaman ve yerlerde yaptığı uygulamalarda durdurulan İ.A., A.S. D., A.A., S.I., E.S. ve R.M.Ü.’nün üst aramalarında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb