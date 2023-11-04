Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçların dalları kırıldı.

Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı
Editör
EditörEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçların dalları kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "şiddetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısı yaptığı Keşan’da şiddetli rüzgar nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı’ndaki ağaçların dalları kırılarak yola düştü. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeye düşen ağaçların dalları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman