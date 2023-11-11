Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Keşan’da zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi’nde, kaldırımdaki ağaç kökünden kırılarak, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman