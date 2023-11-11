Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Keşan’da zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi’nde, kaldırımdaki ağaç kökünden kırılarak, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.