Keşan'da Tarım Bölümü öğrencilerinin serada yetiştirdiği salatalıklar hasat edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından seralarda yetiştirilen salatalıklar düzenlenen etkinlik ile hasat edildi.

İzzetiye Mahallesi ile Bahçeköy yolu üzerinde bulunan seralarda başlayan hasat etkinliğinde konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) istinaden "Yıl boyu Üretim ve İstihdam" temelli projede 2 sera ile Keşan MTAL Tarım Bölümü olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Saz, "Öğretmenlerimiz ve bölüm öğrencilerimizle ilk marul üretimini gerçekleştirmiş, perakende ve toptan satışını yapmıştık. Gelişini öğrencilerimizin faydalanması amacıyla okul döner sermaye hesabına yatırdık. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamanın yanında öğrencilerimiz bu tür çalışmalara emeklerinin karşılığını almaktadırlar. İkinci ürün olarak da burada sera salatalığımızın ilk hasadını gerçekleştirdik. Bizlere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederiz" dedi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da, "Verimi arttırmak önemli. Bizler sizlere ışık tutacağız, sizler de bu modelle sizden sonra gelecek olan arkadaşlarınıza, çocuklarımıza, gelecek nesillere örnek olacaksınız" diye konuştu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, istek olursa arzu olursa başarı olacağını söyledi. Konuşmaların ardından seralarda yetiştirilen salatalıkların hasadına başlandı. Bir üretim sezonunda 2 seradan yaklaşık 18 ton ürün elde edilmesinin beklendiği bildirildi.