Keşan'da tarla yangınında 2 bin dönüme yakın arazi küle döndü

Edirne’nin Keşan ilçesinde tarlada çıkan yangında 2 bin dönüme yakın arazi küle döndü.

Paşayiğit Mahallesi Kocayarma Devlet Ormanı mevkiindeki bir tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, etraftaki tarlalara sıçradı. Alevleri fark edenler, durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polise bildirdi. Olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden çok sayıda arazöz ile Keşan ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 uçak ve 1 helikopterin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarını, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çiftçi de traktörleriyle destek verdi. Alevlerin yaklaştığı ve metan gazı ile elektrik üretildiği Güney Edirne Katı Atık Birliği’nin Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin etrafı, iş makineleri ile sürülerek olabilecek tehlikenin önüne geçildi. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yarısından fazlası buğday ekili olan 2 bin dönüme yakın arazinin zarar gördüğü öğrenildi.