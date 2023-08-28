Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine giden B.A. yönetimindeki 22 ACH 033 plakalı otomobil, 2. kilometredeki kavşağa geldiği sırada önünde giderken kavşağa giriş yapmak isteyen N.O. yönetimindeki 22 AAL 594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 22 ACH 033 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.A., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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