Keşan'da üst ve ev aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen A.D.’yi durduran polis, şüphelinin üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde 1.41 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Alınan ihbar üzerine E.Ü.’nün evinde de arama yapan polis ekipleri, 7,31 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.D. ve E.Ü. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.