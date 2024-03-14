Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan A.Y., H.Ö. ve Ç.I.’nın üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada, A.Y.’nin üst aramasında, kağıda sarılı halde 0,57 gram uyuşturucu, H.Ö.’ün üzerinde sentetik ecza ve kilitli poşet içerisinde 1,01 gram kokain, Ç.I.’nın üzerinde ise alüminyum folyoya sarılı 0.24 gram metamfetamin ve sigara paketi jelatinine sarılı 0.66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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