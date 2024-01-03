Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpeği destekli Keşan ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 2 gram eroin, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 12 tabanca mermisi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu kullanmak için düzenek, şırınga ve 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.