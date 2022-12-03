Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde belirlenen bir adrese baskın yapan polis, içeride uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan’da uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde, daha önceden belirlenen bir eve baskın yaptı. Ş.D. isimli bir kişiye ait olan evde yapılan aramalarda, 1 adet poşet içinde bulunan 9.87 gr. bonzai maddesi, 1 adet kağıda sarılı 1.28 gr. bonzai maddesi, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan kilitli poşet ve folyo kağıdı ele geçirildi. Yakalanan Ş.D. gözaltına alınırken, daha sonra karşısına çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.