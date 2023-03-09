Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bir eve yapılan baskında 8.83 gram metamfetamin, 3 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.