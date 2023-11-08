Keşan'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zafer Caddesi’nde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan O.T.’nin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek, 18 adet sentetik ecza, 4.96 gram eroin, 2.83 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme, bin 55 TL ele geçirilirken, evinde yapılan aramada da, 48 adet av tüfeği fişeği ile bir adet av tüfeği el ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T. hakkında adli işlem başlatıldı.