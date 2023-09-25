Keşan'da üzerinde sentetik ecza ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde sentetik ecza ile birlikte yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde sentetik ecza ile birlikte yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Barut Sokak’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan U.E.’nin üst aramasını yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerinden 41 adet sentetik ecza ile bu sentetik eczalar ile alakalı olduğu değerlendirilen 3 bin 910 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan U.E. işlemleri için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.