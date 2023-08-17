Keşan'da üzerinde tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan'da üzerinde tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Tahta Camii Sokak’ta yaptıkları kontrollerde şüphelendikleri B.D.’yi durdurdu. Üst aramasında, şarjöründe 8 adet mermi takılı ruhsatsız tabanca ele geçirilen B.D. gözaltına alındı.