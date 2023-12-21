Keşan'da üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta durumundan şüphelendikleri O.K.’yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasını yapan polis, 2 parça halinde 10.51 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.