Keşan'da üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta durumundan şüphelendikleri O.K.’yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasını yapan polis, 2 parça halinde 10.51 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.