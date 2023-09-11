Keşan'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yatığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu ve para ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Keşan'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yatığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu ve para ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’ta durumundan şüphelendikleri A.B.’yi durdurdu. A.B.’nin üst aramasında 54 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu ile 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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