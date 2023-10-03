Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi’nde devriye görevleri sırasında şüphelendikleri A.B. ve T.Ü.’yü durdurarak üst aramasını yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.’nin üzerinden 5 adet folyo ile kağıda sarılı 1,82 gram, T.Ü.’nün üst aramasında ise alüminyum ve kağıda sarılı 1,52 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.