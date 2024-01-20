Keşan'da yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Keşan'da yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde başlayan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Keşan ilçe merkezinde kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf, yağmurun yağmaya başlamasının ardından rüzgarın da etkili olmasıyla tezgahlarını toplamaya başladı. Bazı vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmura rağmen alışveriş yaparak evlerinin yolunu tuttu. Tezgahlarını açık tutan bazı esnaf ise tenekede ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.