Keşan'da yangın: 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Keşan’a bağlı Kadıköy’de A.Y.’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ahırın içerisindeki saman balyalarından yükselen alevler, komşu bahçeye de sıçradı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, toplam 4 bin saman balyası, 1 traktör, sera ve sera malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.