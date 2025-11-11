Keşan'da yangından zarar gören ormanlık alana 2 bin çam fidanı dikildi

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ünde Edirne’nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki 700 Evler TOKİ Konutları arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında zarar gören alana dün düzenlenen törenle 2 bin çam fidanı dikildi.

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınında zarar gören Sivritepe mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe, Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, kurum ve kuruluş temsilcileriyle, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" mottosuyla Edirne Valiliği önderliğinde düzenlenen "Milli Ağaçlandırma Günü" fidan dikim etkinliğinde, 6 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen orman yangını sonucu zarar gören 10 hektar orman alanını yeniden yeşertmek ve orman yangınlarına karşı farkındalığı arttırmak adına Keşan Sivritepe mevkiinde, 2 bin adet fidanı toprak ile buluşturarak, 1 milyon fidan hedefini gerçekleştirmenin temelini attıklarını söyledi.

"Yanan her ağacın, fidanın yerine daha fazlasını dikeceğiz"

Vali Sezer ise geçen yıl Edirne’de 46 tane orta ve büyük çaplı orman yangını olduğunu hatırlatarak, "Ciğerlerimiz adeta yangı bu yangınlarla beraber. Yanan her ağacın, fidanın yerine daha fazlasını dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından alanda fidan dikimi yapıldı.