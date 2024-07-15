Keşan'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Enez istikametinden Keşan istikametine giden Y.A. yönetimindeki 59 RH 357 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Ters dönen otomobilde, sürücü Y.A. ile eşi G.A. ve çocukları A.A. ile E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.