Keşan İtfaiye Müdürü Alp: 'En ufak yangın belirtisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmeli'

Edirne’nin Keşan ilçesinde önceki gün meydana gelen ve 2 bin 330 dönüm alanın zarar gördüğü yangına dikkat çeken İtfaiye Müdürü Ahmet Alp, "Vatandaşlarımız en ufak yangın belirtisi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmeli" dedi.

Keşan İtfaiye Müdürü Ahmet Alp, yaptığı açıklamada, vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı. Anızlar ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının Edirne Valiliğince alınan kararla yasaklandığını ifade eden Ahmet Alp, yangınlara karşı 8 araç ve 29 personelle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte yangın riskinin arttığı dile getiren Alp, vatandaşların yangınlara karşı azami dikkat göstermesinin önemine dikkat çekti. Alp, özellikle anız, çalılık ve bahçe ateşlerinin kesinlikle yakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

“Anız yangınları rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılarak büyük zararlar verebiliyor”

Anız yangınlarının tehlikesine dikkat çeken Alp, “Anız yangınları rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılarak büyük zararlar verebiliyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte anız yangınları konusunda tehlike daha da artmış durumda. Muhtemel yangınlar henüz biçilmemiş olan buğdaylar başta olmak üzere bahçeleri, yerleşim yerlerini tehdit edebilir. Büyük felaketler yaşanmaması adına daha duyarlı ve sorumlu davranmalıyız" diye konuştu.

“Vatandaşlarımız sadece belirtilen alanlarda piknik yapmalı”

Orman yangınlarına karşı uyaran Ahmet Alp, “Orman yangınları konusunda da risk artmış durumda. İtfaiye Müdürlüğü olarak görev başındayız. Edirne Valiliğimiz tarafından alınan karar gereği 15 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara girmek yasaklandı. Edirne genelinde her türlü anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasak. Orman parkları ve tabiat parkları yasaktan muaf tutulurken bu alanlarda piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler serbest. Vatandaşlarımız sadece belirtilen alanlarda piknik yapmalı" şeklinde konuştu.

“En ufak yangın belirtisi ALO 112’ye bildirmeli”

Yangınlarda ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Alp, “Bu nedenle vatandaşlarımız gördükleri en ufak yangın belirtisini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeli. Yangınlar çıktığında büyümesini sağlayacak ortamlar mevcut. Doğayı korumak ve doğadan yana olmak zorundayız. Bu nedenle lütfen özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve daha hassas olalım. Herkesi orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet ediyoruz” dedi.