Keşan Nisan ayında beyaza büründü

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Keşan Nisan ayında beyaza büründü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar yağışını sonrasında vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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