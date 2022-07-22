Kesen göreve devam ediyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) geçtiğimiz aylarda gerçekleşen genel kurulun ardından ilçe temsilciliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen aynı göreve bir kez daha atanırken, temsilci yardımcıları da şu isimlerden oluştu:

Sena Aykanat, Arzu Öztürk, Tülay Altınkeser, Seda Çolakoğlu, Ömer Can Sağlam ve Şehnaz Ataç

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