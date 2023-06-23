Kesen 'Yapılandırma için süre doluyor'

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, yapılandırma başvuru süresinin dolmak üzere olduğunu söyledi.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Kesen 'Yapılandırma için süre doluyor'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, devlete karşı borçların yapılandırılması için başvuru süresinin sona ermek üzere olduğunu hatırlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce başvuruda bulunması gerektiğini belirten Kesen, başvuru ve ödeme süreleriyle ilgili olarak supersilivri.com kameralarına bilgi verdi.
Kaynak:supersilivri.com