Kesen 'Yapılandırma için süre doluyor'

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, devlete karşı borçların yapılandırılması için başvuru süresinin sona ermek üzere olduğunu hatırlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce başvuruda bulunması gerektiğini belirten Kesen, başvuru ve ödeme süreleriyle ilgili olarak supersilivri.com kameralarına bilgi verdi.

Kaynak:supersilivri.com