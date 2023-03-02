Kesik baş cinayetinde tutuklu sanık tekrar hakim karşısında

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesine ilişkin olayda tutuklanan İran uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, bir önceki celsede karar verilen olay yeri keşfinin ve gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlandı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını isterken, müşteki avukatı eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Tercüman aracılığıyla söz verilen sanık A.M., önceki beyanlarını tekrar ederek, “Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesi için talimat yazılmasına, eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.