Kesim makinesi, 4 parmağını parçaladı

Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin 4 parmağı parçalandı. Kopmalar meydana gelen işçi, parmakları dikilmesi için Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kesim makinesi, 4 parmağını parçaladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’da elini makineye kaptıran işçinin 4 parmağı parçalandı. Kopmalar meydana gelen işçi, parmakları dikilmesi için Bursa’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesim yapan işçi Suat Ö. (49) elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağında kopmalar meydana gelen işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Suat Ö., parmakları dikilmek üzere Bursa’daki bir özel hastaneye sevk edilirken, jandarmanın tahkikatı sürüyor.