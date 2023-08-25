Kesin kayıt yaptıracak öğrenciler kur'a ile belirlendi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kreşe kesin kayıt yaptıracak 41-50 aylık öğlenci grubu öğrenciler için noter huzurunda yapılan kur’a çekimine katıldı, sonuçların velilere ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

İlk eğitim yılı olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan ve Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde hizmet veren Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerin 1. tercihi olmaya devam ediyor. Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nde 41-50 aylık öğlenci grubu öğrenciler için gelen yoğun talep üzerine kesin kayıt yaptıracak öğrenciler için Bozüyük 2. Noteri Meral Kömürcü huzurunda kur’a çekimi yapıldı. Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kurada kesin kayıt için 49 başvuru içerisinden 20 asil ve 8 yedek öğrenci belirlendi.

Kur’a çekimine katılan Başkan Bakkalcıoğlu velilere hitaben yaptığı konuşmada “Sevgili veliler ve sevgili çocuklar, bu durum bizi hem mutlu ediyor, hem de üzüyor, kreşimizin kapasitesi belli oranda olunca öğleden sonrası grubu için böyle bir durum oldu. Öğrencileri hiçbir adaletsizlik olmasın diye noter huzurunda tespit edelim istedik. Ama bu kur’a sonucunda yer almayan veliler ve çocuklarımız için aynı yaş grubundaki sabah sınıfımız öncelikle açık olacak, kabul edenler gelebilir. İnşallah hepinize hayırlı olur” dedi.