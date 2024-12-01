Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan Yusuf İslam G.’yi (30) evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.

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