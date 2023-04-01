Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
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Kırklareli’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kesinleşmiş hapis bulunan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan O.O. ile 8 yıl 9 ay hapis cezası olan V. Ç. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler cezaevine götürüldü.