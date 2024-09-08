Kesintiler devam edecek

2024-09-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, MERİÇ, NECATİ KALFA, NENE HATUN, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIZABEY, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TEMEL ERDOĞAN, TERAKKİ, VADİ, VEYSEL KARANİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER, ŞAFAKLI sk bölgelerinde 09/09/2024 09:00:00 - 09/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 09/09/2024 09:00:00 - 09/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 09/09/2024 09:00:00 - 09/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.