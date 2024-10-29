Kesintilere dikkat! 8 saat sürecek

2024-10-30 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah MÜNİFPAŞA sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DAMLICA, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-30 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KESKİN, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk bölgelerinde 30/10/2024 09:00:00 - 30/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.