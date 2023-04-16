Kesintilere dikkat! BEDAŞ duyurdu 7 saat sürecek

17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CELAL BAYAR, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HALİM, HÜMAYUN, KALELER, MANASTIR, YENİBÜLBÜL sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 17/04/2023 13:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 17/04/2023 14:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.